Negentien doden door drugsgeweld Mexico, negen lijken hingen aan brug

De strijd tussen drugskartels heeft in de Mexicaanse stad Uruapan negentien levens gekost. Negen lichamen hingen aan een brug, andere lijken waren aan de kant van een weg gedumpt, zegt de openbaar aanklager. Veel slachtoffers waren doodgeschoten.

De doden zijn waarschijnlijk het slachtoffer van de strijd tussen rivaliserende kartels in de deelstaat Michoacán.

Het is opvallend dat de slachtoffers zo opzichtig zijn achtergelaten. Tijdens het drugsgeweld tussen 2006 en 2012 werden geregeld grote hoeveelheden lijken langs de kant van de weg gevonden, maar daarna leken kartels een andere weg in te slaan. Lichamen werden in massagraven gedumpt of opgelost in chemicaliën.

Spandoek

Er zijn aanwijzingen dat het Jalisco-kartel achter de moorden in Uruapan zit. Bij de lichamen aan de brug hing een spandoek met de initialen van het kartel. Er stond een tekst die is gericht aan het rivaliserende Viagras-kartel: "Wees een patriot en doodt een Viagra."

Tussen 2012 en 2015 leek het drugsgeweld in Mexico af te nemen en werd aangenomen dat de ergste strijd tussen kartels voorbij was. Maar afgelopen jaar nam het aantal moorden weer toe. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal moorden in Mexico met 5,3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal moorden ligt nu op hetzelfde niveau als in 2011. Gemiddeld worden er elke dag honderd mensen om het leven gebracht in Mexico.