President Bolsonaro noemt misdadiger uit legerdictatuur 'nationale held'

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft een voor marteling veroordeelde legerofficier een "nationale held" genoemd. Onder leiding van de officier, ten tijde van de militaire dictatuur van 1964 tot 1985, zijn zeker 45 mensen vermoord of verdwenen en 502 mensen gemarteld.

Kolonel Carlos Alberto Ustra stond aan het hoofd van een beruchte militaire inlichtingeneenheid die linkse politieke opponenten onderdrukte. Tijdens zijn berechting in 2008 zeiden getuigen dat hij persoonlijk toezag op martelingen. Ustra overleed in 2015.

"Hij is een nationale held die voorkomen heeft dat Braziliƫ werd overgeleverd aan wat links nu wil", aldus de uiterst rechtse president vlak voor een ontmoeting met de weduwe van de kolonel.

Militair verleden Bolsonaro

Bolsonaro, die het leger diende ten tijde van de dictatuur, heeft de militaire regering altijd verdedigd. In zijn kabinet zitten een aantal gepensioneerde generaals.

Vorige week verving Bolsonaro de meerderheid van een commissie die verdwijningen onder de dictatuur moet onderzoeken. Vier van de zeven commissieleden werden vervangen door legerofficieren en leden van rechtse partijen.

In 2016 sprak hij al lovende woorden uit over Ustra bij een stemming voor de afzettingsprocedure van Dilma Rousseff. De linkse president, die werd afgezet vanwege sjoemelen met begrotingscijfers en verdenking van corruptie, is tijdens de dictatuur zelf gevangengezet en gemarteld.

Rousseff noemde de woorden van Bolsonaro onacceptabel, gezien hij als staatshoofd internationale verdragen onderschrijft die de misdaden afkeuren, die hij impliciet verheerlijkt.