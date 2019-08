Onbekende geeft peuter knuffelbeer met verstopte camera en microfoon

In de Zeeuwse plaats Zuidzande heeft een onbekende man een kindje van 2 een knuffelbeer gegeven met daarin een camera en een microfoon. Dat meldt het politieteam Zeeuws-Vlaanderen.

Het gebeurde woensdag op een rommelmarkt in het dorpje. De peuter liep met zijn ouders en werd door de man aangesproken. Hij zei volgens de politie dat hij het kindje lief vond en gaf hem een gratis knuffel.

Toen de ouders later op de dag iets hards in het beertje voelden en de knuffel openmaakten, vonden ze de opnameapparatuur. De neus van de beer bleek een cameralens. De ouders belden daarop de politie en die onderzoekt de zaak.

Het is niet bekend waar de man de knuffel vandaan heeft en of hij wist dat er een camera en microfoon in zaten. Ook is niet duidelijk wie hij is. De politie waarschuwt mensen voor soortgelijke situaties.