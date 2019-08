Meer mensen overleden tijdens hittegolf dan in normale zomerweek

Tijdens de hittegolf eind juli, waarbij de hoogste temperaturen ooit werden gemeten in Nederland, stierven zo'n 400 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers.

In totaal overleden er in week 30 2964 mensen. In dezelfde week vorig jaar stierven 2767 mensen. Er zijn vooral meer mensen van 80 jaar en ouder overleden dan normaal, 1687 in 2019 om 1538 een jaar eerder. In de andere leeftijdsgroepen lag het aantal overledenen tijdens de hittegolf juist lager dan afgelopen jaren.

Deze zomer was er van 22 tot en met 27 juli sprake van een landelijk hittegolf. Het CBS typeert die als kort, maar zeer hevig. In die periode waren er grote regionale verschillen in temperatuur. Met name in het oosten van het land was het langer warm. Daardoor overleden in die regio meer mensen dan in andere delen van het land.

Dat hoge temperaturen samenhangen met meer sterfte, bleek al uit onderzoek van het CBS en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).