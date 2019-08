Geen maatregelen tegen advocaten Bénédicte Ficq en Stijn Franken

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten neemt geen maatregelen tegen de advocaten Bénédicte Ficq en Stijn Franken, die in het proces tegen Willem Holleeder regels zouden hebben overtreden.

Deken Evert-Jan Henrichs onderzocht een vermeende bedreiging van Ficq aan het adres van Willem Holleeder. Ficq zou in 2011 in een gesprek met Holleeders advocaat Franken en een kantoorgenoot Holleeder hebben bedreigd. Volgens Franken zei Ficq in dat gesprek dat Holleeder een ontlastende verklaring moest afleggen over haar cliënt Dino Soerel, een van de kopstukken uit de onderwereld, "anders zou dat zeer ernstige gevolgen hebben".

Volgens de deken is na acht jaar niet meer te achterhalen wat Ficq destijds precies heeft gezegd en daarom vindt hij het niet nodig nu nog een procedure te starten bij de tuchtrechter. Wel heeft hij Ficq erop gewezen bij dit soort gelegenheden extra zorgvuldig te zijn.

Vertrouwenstelefoon

Na Ficqs vermeende bedreiging schond Franken de advocatenregels door zijn vertrouwenstelefoon, die uitdrukkelijk alleen is bedoeld voor contact tussen advocaten en hun cliënten, ter beschikking te stellen aan Willem Holleeder en misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Holleeder wilde het dreigement van Ficq vastleggen in een opgenomen gesprek met De Vries. Die zou dat gesprek na een onnatuurlijke dood van Holleeder openbaar maken.

Volgens de deken was de actie van Franken verdedigbaar, maar had hij het besluit om zijn vertrouwenstelefoon beschikbaar te stellen niet zelf mogen nemen. Hij had advies moeten vragen bij de deken. Maar net als bij Ficq vindt hij het niet nodig om na acht jaar nog bezwaar te maken tegen de gang van zaken.