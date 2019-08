Modi wil snel verkiezingen in Kashmir, Pakistan beëindigt treinverbinding

De premier van India, Narendra Modi, heeft in een toespraak gezegd dat er binnenkort verkiezingen voor een nieuw leiderschap worden gehouden in Kashmir. Maandag werd de speciale status van de deelstaat in het hindoeïstische land plotseling ingetrokken. Dat gebeurde om "terrorisme en separatisme" uit te bannen, zei Modi.

De deelstaat valt nu tijdelijk onder het gezag van New Delhi. Sindsdien is het Indiase deel van Kashmir afgesneden van de buitenwereld en zijn er tienduizenden militairen op straat. Internet en telefoonverkeer zijn platgelegd en samenscholingen zijn verboden. Als de veiligheid is hersteld zal Kashmir weer een autonome deelstaat worden, zei de premier.

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft opgeroepen de speciale status van Kashmir juist overeind te houden. Ook zei hij bezorgd te zijn over meldingen van restricties die burgers in het gebied worden opgelegd.

Regio ontwikkelen

Modi zei in de toespraak dat het intrekken van de speciale status goed is voor de ontwikkeling van de regio. Hij beloofde dat er daardoor meer bedrijven en meer banen zullen komen. "Hij noemde ook specifiek vrouwenrechten", zegt correspondent Aletta André in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Volgens de eigen wetten van Kashmir mochten vrouwen er geen huis of land kopen en ook niet met iemand van buiten de staat trouwen. Dat mag nu wel, want de wetten van heel India gelden er nu."

Hoewel er nog steeds geen contact met de regio mogelijk is, heeft André van journalisten die ervandaan komen gehoord dat er protesten zijn. "Hier en daar wordt met stenen gegooid en zijn agenten gewond geraakt. In de stad Kargil hebben 300 mensen gedemonstreerd, dat protest is neergeslagen en een aantal mensen zijn gearresteerd."

Bekijk hier beelden van de actuele situatie in Kashmir: