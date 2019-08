Op kamp met het Concertgebouworkest: 'Ik hoop hier veel vrienden te maken'

Marshmallows roosteren boven het vuur, hutten bouwen en een bonte avond. Allemaal dingen die horen bij een traditioneel zomerkamp, maar bij het zomerkamp van het Koninklijk Concertgebouworkest gaat het net even anders.

Voor het eerst start het beroemde symfonieorkest een internationaal jeugdorkest. Ruim 70 jongeren uit meer dan 25 Europese landen komen twee weken lang bij elkaar in Ede om in een zomerkamp met elkaar muziekles te volgen en op te treden. Het doel: meer diversiteit in de klassieke wereld en jonge talenten uit arme milieu's een kans geven.

De musici zijn tussen de 14 en 17 jaar en komen van diverse achtergronden. Om mee te mogen doen moesten de jongeren 'solliciteren' met essays en een video waarin ze hun speelkunsten lieten zien.

Verschillende achtergronden

Maar dat was niet het enige waar het Concertgebouworkest naar keek. "We zochten naast muzikaliteit ook naar jongeren voor wie het minder vanzelfsprekend is dat zij bij zo'n orkest terechtkomen", vertelt Lili Schutte, projectleider van jongerenorkest Young.

"Ze weten bijvoorbeeld de route niet die ze moeten afleggen, omdat de infrastructuur in hun land niet zo voor handen is. Of ze komen uit een milieu waarbij het niet ingebakken is om deze kant op te gaan", legt Schutte uit. "Of ze hebben misschien wat minder middelen om een goed instrument te kopen."

In het geval van de Oekraïense Sofiia Matviienko is het gebrek aan muziekonderwijs een probleem: