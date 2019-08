38-jarige man overleden na steekincident Den Haag

Bij een steekincident in Den Haag is een 38-jarige man neergestoken. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De politie hield kort na het incident een 17-jarige verdachte aan.

Even voor 13.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen over een incident op de Jacob Schorerlaan. Daar vonden agenten een zwaargewonde man. Het slachtoffer is op straat behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoner Christian Salazar zegt tegen Omroep West dat hij het incident vanuit zijn huis zag gebeuren. Volgens Salazar hadden twee overburen ruzie en gaf een van hen de ander een harde klap in zijn gezicht. "Hij probeerde zichzelf nog te verdedigen, maar op een gegeven moment lag hij op de grond", vertelt hij.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over wat er vanmiddag is gebeurd. Zij kunnen zich melden.