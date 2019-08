Uber verhuist van Bermuda naar Nederland om winstbelasting

Taxibedrijf Uber heeft het intellectueel eigendom van het merk verhuisd, van belastingparadijs Bermuda naar Nederland. Dankzij Nederlandse belastingregels kan het bedrijf hier rekenen op een jaarlijkse belastingaftrek over de winst van 6,1 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Uber zou met de Nederlandse belastingdienst een zogenoemde 'ruling' zijn overeengekomen, waarin de aftrek gegarandeerd is. Het taxiplatform heeft nog nooit winst gemaakt, maar mocht het bedrijf ooit wel winstgevend worden, dan hoeft Uber dus over de eerste 6,1 miljard dollar (5,5 miljard euro) geen belasting te betalen.

In documenten die het bedrijf heeft ingeleverd bij de Amerikaanse toezichthouder SEC stelt Uber dat de bedrijfsstructuur in maart is aangepast. "De verhuizing resulteert in een verhoging van de belastinggrondslag voor intellectueel eigendom en daarmee gaat de belastingaftrek omhoog naar 6,1 miljard dollar."

In het prospectus dat Uber heeft gemaakt voorafgaand aan de beursgang in mei, stelde het bedrijf al een belastingaftrek in het vooruitzicht van 6 tot 10 miljard dollar, door het combineren van gunstige belastingregels in verschillende landen.

Zekerheid

Het hoofdkantoor van Uber voor de niet-Amerikaanse activiteiten is al sinds 2013 gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf dook twee jaar geleden op in de Paradise Papers. Uber bleek vanuit Nederland via de Bermuda-constructie winstbelasting te ontwijken. Die constructie wordt nu dus opgedoekt, maar Nederland blijft belastingtechnisch dus zeer aantrekkelijk voor Uber.

Een woordvoerder van de Belastingdienst kan niet bevestigen dat er een ruling is afgesproken met Uber, omdat het wettelijk niet is toegestaan om informatie te geven over belastingplichtigen. Maar in het algemeen is het zo dat een ruling geen deal is waarbij een bedrijf voordeel geniet, legt hij uit.

De ruling geeft alleen uitleg over hoe de belastingwet dient te worden toegepast. "Zonder ruling betaalt een bedrijf achteraf precies dezelfde hoeveelheid belasting." Een ruling geeft een bedrijf wel zekerheid over waar het rekening mee moet houden.