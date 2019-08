Eén euro voor een huis in Siciliaans dorp: 'Een beetje uit wanhoop'

Heel wat mensen haakten af toen ze ontdekten dat je er met 1 euro nog niet bent. Want de huizen zijn stuk voor stuk beschadigd. Sommigen al door de aardbeving die in 1968 plaatsvond. "Je betaalt 5000 euro borg en bent verplicht om het gekochte huis binnen 3 jaar te restaureren. Als het huis niet voldoende is verbouwd ben je zowel het huis als de borg kwijt."

Wandelend door het historische centrum van Sambuca wordt duidelijk dat het verbouwen flink in de papieren kan lopen. In de smalle straten met Arabische namen staan piepkleine huisjes waarvan sommigen daken missen. De burgemeester staat stil bij een huis waarvan de houten deur open is gebroken, waardoor de gebroken dakpannen op de vloer zichtbaar zijn. "Dit huis gaat dus flink wat geld en tijd kosten om te herstellen."

Het project is dus ook een grote restauratie van Sambuca en daarmee een bezuinigingsmaatregel voor de gemeente. De gemeente hoeft niet te investeren in het verbouwen van de huizen. "En omdat ingestorte daken of muren van leegstaande huizen ook de woningen ernaast beschadigen hoeven we die inwoners ook niet te betalen voor herstelwerkzaamheden."

'Een beetje uit wanhoop'

Ondanks het werk dat nodig is waren de zestien huizen binnen no-time verkocht. En niet eens allemaal voor een euro. "Sommige mensen boden 10.000 euro om andere kopers te snel af te zijn," zegt de burgemeester met een glimlach. Maar die glimlach verdwijnt na de vraag waar die zestien kopers op dit moment zijn. "Waarschijnlijk nog in hun echte huis."

Dat brengt ons direct bij het grote probleem van dit project. Want de meeste mensen kopen in Sambuca een vakantiehuis en zijn er een maand of twee maanden per jaar. De andere tien maanden is het dorp dus net zo leeg als nu. "Je doet dit ook een beetje uit wanhoop," erkent de burgemeester. "Dit is een van de weinige dingen die je kunt doen. Om de leegloop tegen te gaan moet je met gekke ideeën komen en dit is er eentje."