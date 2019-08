Keniaanse parlementariërs protesteren tegen uitzetting borstvoedende collega

In Kenia protesteren enkele parlementariërs tegen het optreden van de voorzitter tegen een moeder die haar baby had meegenomen naar haar werk. Hun collega Zulekha Hassan gaf gisteren haar vijf maanden oude baby borstvoeding tijdens een zitting van het parlement. Daarop besloot de voorzitter dat ze moest vertrekken en werd ze door een bewaker het gebouw uitgezet.

De voorzitter noemde de actie van Hassan "ongekend" en een "grote fout". Hassan legde uit dat ze haar baby vanwege een noodgeval mee naar het parlement had genomen en dat dit niet nodig was geweest als het parlement een crèche had gehad. Ook zei ze dat als Kenia meer vrouwen in het parlement wil hebben, er meer ondersteuning moet komen voor werkende moeders.

Op sociale media in Kenia wordt verdeeld gereageerd op het voorval. Hassan krijgt veel steun van vrouwen. Anderen vinden dat ze met haar uitzetting uit het parlement onnodige opwinding veroorzaakte en dat kinderen niet op het werk horen te zijn.

Ook in veel andere landen is er discussie over het geven van borstvoeding op het werk. De Australische senator Larissa Waters was in 2017 de eerste politica die borstvoeding gaf in het parlement. Vorig jaar werd de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern wereldnieuws toen ze haar drie maanden oude dochter meenam naar de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Kolven in het serverhok

In Nederland is in de Arbeidstijdenwet geregeld dat vrouwen gedurende de eerste negen maanden na hun bevalling het recht hebben het werk te onderbreken om in alle rust en afzondering hun kind borstvoeding te geven of melk af te kolven.

Hiervoor mag maximaal een kwart van de werktijd gebruikt worden. In de praktijk blijken vrouwen dit vaak te moeten doen in een serverhok, op de wc of in de auto, bleek in 2018 uit een onderzoek van het tijdschrift Ouders van nu.