Amnesty International geeft reiswaarschuwing voor VS af

Amnesty International heeft een reiswaarschuwing afgegeven voor de Verenigde Staten. Daarin roept de mensenrechtenorganisatie reizigers die naar de VS willen op extra voorzichtig te zijn in verband met het hoge aantal slachtoffers door vuurwapengeweld. Dat is zo wijdverbreid dat het neerkomt op een mensenrechtencrisis, aldus Amnesty.

"Afhankelijk van de sekse, ras, land van herkomst, etnische achtergrond of seksuele geaardheid van reizigers, kunnen zij groter gevaar lopen het doelwit te worden van vuurwapengeweld, en moeten ze overeenkomstig handelen", staat in de waarschuwing.

Reizigers wordt gevraagd alert te zijn bij het bezoeken van cafés, nachtclubs en casino's, en plaatsen waar veel mensen bijeen zijn, zoals warenhuizen, helemaal te mijden. Ook wijst Amnesty op het wijdverbreide bezit van vuurwapens onder de bevolking.

Door het reisadviesmodel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toe te passen op de VS zelf, probeert Amnesty de VS een spiegel voor te houden. De Amerikaanse regering heeft volgens Amnesty onvoldoende gedaan om de toegang tot vuurwapens te reguleren en het recht op leven zonder de dreiging van vuurwapengeweld te beschermen.

Veertig doden per dag

Afgelopen weekend kwamen in de VS in 24 uur tijd 31 mensen om en raakten tientallen mensen gewond bij twee aanslagen. Zaterdag werden 22 mensen gedood bij een aanslag rond een vestiging van supermarktketen Walmart in de stad El Paso. Een dag later bracht een schutter in de stad Dayton in de staat Ohio negen mensen om het leven.

Zondag bleek uit cijfers van het Gun Violence Archive dat er in de VS dit jaar tot nu toe 152 schietincidenten per dag zijn geweest. Dat zijn alle soorten incidenten, ongeacht de vraag of daar doden bij vallen, dus ook bijvoorbeeld ongelukken en overvallen. Gemiddeld komen er in het land elke dag veertig mensen om door vuurwapengeweld, dat is ruim 14.500 slachtoffers per jaar.