Miauw! Internationale kattendag gevierd met kattenfilmpjes op witte doek

Ze zijn onvoorspelbaar, doen gekke dingen en op YouTube struikel over filmpjes van ze: katten. Vandaag is bestempeld tot "internationale kattendag" en voor de gelegenheid wordt daarom in zes bioscopen een heus kattenfilmpjesfestival gehouden.

Mei-Ling Djoa van Cinema Delicatessen organiseert het zogenoemde Catvideofest. Normaal gesproken richt haar filmstudio zich op documentaires, maar ze merkte bij een film over straatkatten dat het onderwerp iets losmaakt bij mensen. "Heel veel mensen worden blij van die kattenfilmpjes, het is een fenomeen. Ik ken ook veel mensen die ernaar kijken na een ellendige dag", zegt ze.

In bioscopen in Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Hilversum worden vandaag compilaties vertoond. "Daar moeten we niet te gewichtig over doen. Natuurlijk op het grote doek, je gaat lekker achterover zitten en dan komen er zeventig minuten aan kattenfilmpjes. Het verschil is natuurlijk dat je samen kijkt, dat is toch anders dan dat je op je telefoon zit te klikken."

Eerste op YouTube

Kattenfilmpjes zijn al tientallen jaren een hit op internet. Het eerste exemplaar op YouTube werd in 2005 geĆ¼pload door medeoprichter van het videoplatform Steve Chen. Het ging om beelden van zijn eigen huisdier, onder de titel: Pajamas and Nick Drake. De beschrijving van zijn video was eenvoudig: "Dit is mijn kat, Pajamas, die speelt en danst op de muziek van Nick Drake." De video is overigens niet enorm populair, met 'slechts' 70.000 views.