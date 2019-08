Tiener die kind van museum in Londen gooide volgend jaar voor de rechter

De 17-jarige tiener die ervan wordt verdacht een 6-jarig kind van de tiende verdieping van het museum Tate Modern in Londen te hebben gegooid, moet zich in februari voor de rechter verantwoorden. Tot die tijd wordt hij vastgezet in een jeugdgevangenis.

Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. In november staat er nog een zitting gepland, waarin de verdachte schuld kan bekennen of juist niet. Zijn advocaat zei vandaag dat er dan ook een psychiatrisch rapport zal klaarliggen. De tiener wordt poging tot moord ten laste gelegd.

De rechtbank heeft bepaald dat de identiteit van zowel de verdachte als het slachtoffer geheim moet blijven.

Uitkijkterras

Zondag kreeg de politie de melding dat een kind van het uitkijkterras op de tiende verdieping van het museum was gegooid. Het jongetje, afkomstig uit Frankrijk en in het museum op bezoek met zijn familie, lag zwaargewond op een plateau op de vijfde verdieping.

Hij is met een bloeding in zijn hersenen en breuken in zijn ruggengraat, armen en benen opgenomen in een ziekenhuis. Inmiddels verkeert hij buiten levensgevaar.

De verdachte en het kind kenden elkaar niet.