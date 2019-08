Agent in Londen aangevallen door man met machete, geen terrorisme

Een Londense agent is afgelopen nacht aangevallen door een man met een machete. De agent ligt in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis.

Twee agenten probeerden rond middernacht een busje naar de kant van de weg te leiden in Oost-Londen. De automobilist, een man van in de 50, negeerde het stopteken en ging ervandoor.

Toen hij na een korte achtervolging alsnog stopte, sprong hij uit het busje en stak met een machete meerdere keren in op een van de agenten. De agent wist desondanks zijn stroomstootwapen te pakken en schakelde de man daarmee uit.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen zijn voor terroristische motieven. De man wordt verdacht van het rijden onder invloed van ghb.