Gezochte gevangene met doorgeladen pistool aangehouden

Een 38-jarige gevangene is gisteren aangehouden in Tilburg, nadat hij niet was teruggekeerd van verlof. De man had een tas bij zich met daarin een doorgeladen pistool.

Bij de politie kwam een melding binnen over een man die al drie uur in een auto met draaiende motor zat bij een flatgebouw. Uit controle van het kenteken bleek het om de auto van een gevangene te gaan die maandag niet was teruggekeerd van verlof. De man is een bekende van de politie vanwege vermogensdelicten.

Agenten gingen kijken en zagen de man slapend op de bestuurdersstoel liggen. Ze herkenden hem als de gezochte gevangene en hielden hem aan. De man verzette zich flink tijdens zijn arrestatie, meldt Omroep Brabant.

Na de arrestatie vonden agenten op de bijrijdersstoel een sporttas met een doorgeladen pistool met acht patronen. De man wordt daarom nu ook verdacht van verboden wapenbezit.