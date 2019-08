Vuurgevecht bij poging tot aanhouding voormalige president Kirgizië

Een verrassingsaanval om voormalig president Almazbek Atambajev van Kirgizië te arresteren, is uitgemond in een explosie van geweld. Aanhangers van Atambayev verzetten zich tegen de elitetroepen die de arrestatie moesten uitvoeren. Daarbij kwam een lid van de elite-eenheid om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

De elite-eenheid drong het terrein van de woning van Atambajev binnen toen hij daar aanhangers te woord stond. Op beelden op sociale media is te zien en te horen dat er wordt geschoten.

Volgens lokale media heeft Atambajev zich verschanst in zijn woning. Daar zouden ook zes andere leden van de veiligheidstroepen worden vastgehouden door de aanhangers van de ex-president.

De huidige president Sooronbai Jeenbekov heeft de regering opdracht gegeven maatregelen te nemen om "het recht te laten zegevieren voor vrede en veiligheid in het land".

Vermeend machtsmisbruik

De oud-president wordt verdacht van corruptie. Zijn immuniteit werd in juni opgeheven. Een bevel om zich over te geven aan de politie vanwege vermeend machtsmisbruik heeft hij steeds genegeerd.

Vorige maand reisde hij af naar Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin, maar die schaarde zich aan de kant van Jeenbekov. In een verklaring zegt Atambajev nu dat de beschuldigingen van corruptie aan zijn adres een politieke achtergrond hebben.

Almazbek Atambajev was van 2011 tot 2017 president van Kirgizië, dat sinds 1991 onafhankelijk is na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hij werd in 2017 opgevolgd door Jeenbekov.