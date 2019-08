Canadese moordtieners: jeugdvrienden, gamers en overlevers

Ook kreeg de Canadese omroep CBC een foto in handen van een online gamer, waarop Bryer Schmegelsky te zien is in legeruniform. Daarnaast stuurde de anonieme kennis een foto op van een nazi-vlag die bij Bryer thuis zou hebben gehangen.

In het interview zei zijn vader dat hij niet gelooft dat zijn zoon een neonazi is. Wel vertelde hij dat ze maanden geleden samen in een legerwinkel waren en dat Bryer gefascineerd was door enkele nazispullen. "Ik heb hem daarna meteen uit de winkel gesleept."

Gamen en overleven

Een vriend van de andere verdachte, Kam McLeod, beschrijft hem als een vrolijke, wat verlegen, game-nerd. "Hij had niet veel vrienden, maar hij was echt heel grappig." De twee speelden fantasyspellen als League of Legends.