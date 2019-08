Vrachtwagenchauffeurs vrezen nog meer inklimmers na brexit

Het aantal inklimmers zal na de brexit groeien, vreest branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). Door de verwachte langere wachttijden bij de grensovergangen wordt het voor mensen die illegaal de oversteek willen maken, makkelijker om aan boord van een vrachtwagen te klimmen.

In het Nederlands Dagblad pleit de organisatie dan ook voor meer overlooplocaties rond ferry-terminals waar vrachtwagens veilig kunnen parkeren als de wachttijden toenemen.

"Er is een speciaal brexit-overleg waarin overheid en bedrijfsleven samen praten over oplossingen", zegt Martijn Vonk van TLN. "Daar wordt niet alleen gekeken naar die extra parkeervoorzieningen bij de ferry-terminals, maar ook naar bijvoorbeeld verkeerscirculatieplannen."

Complicatie

Dat er nog steeds geen datum voor de brexit is, is wel een complicatie in dat overleg. "We waren eerst voorbereid op een brexit in maart. Toen waren er verschillende parkeerlocaties beschikbaar. De vraag is nu of we die terreinen nog wel kunnen gebruiken."

In de tussentijd adviseert TLN haar leden om zoveel mogelijk te parkeren op beveiligde parkeerplaatsen. "Zoals Maasvlakte Plaza in de Rotterdamse haven, waar een goed hek omheen staat en voorzieningen zijn", zegt Vonk. "Daar heb je bijna geen kans op inklimmers."

Verder geeft TLN het advies om risicoplekken zoals Moerdijk of Woerden langs de A12 zoveel mogelijk te mijden.

Krantenkoppen

In de regio Rotterdam werden in 2017 944 inklimmers opgepakt door de politie en de marechaussee. Een jaar later waren dat er 1371. "Als je de krantenkoppen van alleen al deze week leest, bekruipt ons wel een beetje het gevoel dat dat aantal groeit. Keiharde cijfers zijn er niet, maar het is wel iets waarover we ons zorgen maken", zegt Vonk.

Dinsdagavond werd in Hoek van Holland een groep van 27 Vietnamezen aangetroffen in een koelwagen. Daar waren ook kinderen bij. Ze werden gevonden bij een controle van de marechaussee met een speurhond. De Ierse chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Eerder op de dag werd ook een Poolse vrachtwagenchauffeur aangehouden. In zijn vrachtwagen trof de marechaussee twee Irakezen aan tussen een lading wasmachines. Bij Eijsden in Limburg zagen getuigen hoe zo'n twintig mensen uit een vrachtwagen sprongen en wegrenden. Na een zoekactie kon de politie drie van hen aanhouden. Zij waren afkomstig uit Eritrea.