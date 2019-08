Marokkaanse stad Oujda loopt voorop in strijd tegen vrouwengeweld

Marokko kwam vorig jaar met een wet die geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie moest tegengaan. Het effect is tot op heden beperkt: alleen de oostelijke stad Oujda lijkt succesvol te zijn in de implementatie ervan. Daar hebben rechters inmiddels vier daders bestraft.

De Senaat in Marokko nam de wet vorig jaar september aan. De wet stelt voor het eerst seksuele intimidatie en een gedwongen huwelijk strafbaar, bestraft geweld tegen vrouwen zwaarder en beschermt slachtoffers beter.

Velen dachten dat de wet in de realiteit weinig zou veranderen. Om dat te voorkomen, startte de vrouwenorganisatie Ain Ghazal in de stad Oujda het project Tamallouk. Dat moet de sociale en juridische kijk op geweld tegen vrouwen veranderen.

Eigen schuld

Onderdeel van het project is een uitwisseling tussen rechters in Oujda en Belgiƫ. "Als onze rechters zien hoe ze het in Belgiƫ doen, snappen ze beter waarom de nieuwe wet er is en hoe deze te gebruiken", vertelt Zahra Zaoui, oprichter en advocaat van de organisatie.

Ook informeert de Ain Ghazal de bewoners over de nieuwe wet en hun rechten op bijeenkomsten. "Want onze maatschappij accepteert geweld tegen vrouwen. Sterker nog: de maatschappij straft slachtoffers door de schuld bij hen te leggen. Aan een slachtoffer van verkrachting vragen ze bijvoorbeeld waarom ze naar buiten is geweest of waarom ze zich zo kleedde," aldus Zaoui.

Fatima (niet haar echte naam) ervoer dit zelf. Ze werd door een jongen opgesloten, verkracht en gedwongen tot prostitutie. Haar moeder: "De familie komt niet meer langs uit schaamte. Eerst accepteerde haar vader ook niet dat ze weer thuis kwam wonen, maar gelukkig heeft de stichting met hem gepraat en heeft dat geholpen."

"De mentaliteit die in de maatschappij heerst als het om geweld tegen vrouw gaat, komt door het gebrek aan kennis", zegt Zaoui. "Veel mensen kunnen niet lezen of schrijven. Ook kennen ze hun rechten niet. Vrouwen vertrouwen daarom op hun man, broer of partner."