Na Oscars kiezen Emmy Awards ook voor uitreiking zonder presentator

De Oscars deden het vorig jaar voor het eerst in 30 jaar: een uitreiking zonder presentator. Ook de Emmy Awards kiezen er dit jaar voor. Op 22 september zal er geen host op het podium van de televisieprijzen staan, zegt de Amerikaanse zender Fox, die de show uitzendt.

Volgens directeur Collier van Fox is er door de beslissing meer tijd om afscheid te nemen van series die ermee ophouden, zoals de populaire HBO-serie Game of Thrones. Deze serie heeft de meeste nominaties deze keer: maar liefst 32.

Volgens Collier is er wel nagedacht over een presentator en ook gekeken of ze beschikbaar zouden zijn. Het is onduidelijk of deze presentatoren nee tegen het aanbod hebben gezegd.

Verschillende beroemdheden

Vorig jaar koos de organisatie achter de Oscars ervoor om geen presentator in te huren. Eigenlijk zou komiek en acteur Kevin Hart de uitreiking presenteren. Hij trok zich terug na ophef over anti-homotweets die hij in het verleden heeft verstuurd. De uitreiking werd toen aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden.

Het is de 71ste editie van de Emmy Awards, die gelden als een van de belangrijkste televisieprijzen ter wereld.