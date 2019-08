'Moeder van dader aanslag El Paso belde met politie over wapen zoon'

Weken voordat de aanslag in El Paso plaatsvond, heeft de moeder van de aanslagpleger contact gehad met de politie. Ze belde de politie in Allen, Texas, om haar zorgen te uiten over het "AK-achtig wapen" dat haar zoon in bezit had. Dat melden advocaten van de familie aan CNN.

De moeder van de 21-jarige schutter, die afgelopen zondag 22 mensen om het leven bracht, dacht dat haar zoon misschien te jong en niet volwassen genoeg was voor zo'n wapen. Ook maakte ze zich zorgen over zijn gebrek aan ervaring met wapens. De politie vertelde haar dat het legaal was voor haar zoon om dit wapen te hebben.

Tijdens het telefoongesprek noemde de moeder van Patrick Crusius niet zijn naam, en de politie vroeg daar ook niet naar.

Volgens de advocaten van de familie was het telefoontje bedoeld om meer informatie te krijgen, en niet omdat er "alarmbellen afgingen". "Dit was geen gewelddadig, explosief kind", aldus een advocaat tegen CNN.