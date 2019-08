'Reddingsschip Artsen Zonder Grenzen mag niet tanken in Malta'

Het schip Ocean Viking, een reddingsschip van de hulporganisaties SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen, mag van Malta niet tanken, melden meerdere buitenlandse media. Het schip is onderweg vanuit Frankrijk naar Libië, maar kan nu niet meer verder. De hulporganisaties zijn op zoek naar een oplossing.

De organisaties hadden met de Maltese autoriteiten afgesproken dat ze gisteravond konden tanken bij een bunkerboot in de wateren van Malta, laat een woordvoerder van SOS Méditerranée weten aan persbureau ANP. Op het laatste moment werd via de radio gecommuniceerd dat daar toch geen toestemming voor was.

Zo ziet de Ocean Vinking er van binnen uit: