Franse burgemeester doodgereden na opmerking over afvaldumping

Het Zuid-Franse stadje Signes is in rouw om zijn burgemeester Jean-Mathieu Michel. De 76-jarige burgervader werd aangereden door een man die hij kort daarvoor had aangesproken op het dumpen van afval.

Volgens Franse media zat burgemeester Michel maandag met vrienden in een auto toen hij twee mensen langs de weg illegaal bouwafval zag lozen.

Doodslag

De burgemeester sprak de mannen aan, waarop ze hun puin weer in het busje legden. Toen Michel zei dat ze nog even moesten wachten op de politie, wilden ze ervandoor gaan. Bij het wegrijden raakten ze de burgemeester, die kort daarna aan zijn verwondingen bezweek.

De bestuurder van het busje is aangehouden. Justitie onderzoekt of hij doelbewust op de burgemeester inreed of dat het een ongeluk was.

Vreselijk drama

Jean-Mathieu Michel was sinds 1983 burgemeester van Signes. De gemeente telt zo'n 3000 inwoners en ligt ten oosten van Marseille. Michel wilde volgend jaar maart meedoen aan zijn laatste verkiezingen en daarna het stokje overdragen.

Zijn dood komt hard aan in de regio. Dinsdag hingen in 153 gemeenten in het departement Var de vlaggen halfstok.

Oud-president Nicolas Sarkozy spreekt van een vreselijk drama. "Hij was een toegewijde man. Het is heel triest", zei hij. President Macron heeft een condoleancebrief aan de nabestaanden gestuurd.