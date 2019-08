'Microsoft luistert Skype-gesprekken af'

Medewerkers van Microsoft luisteren naar gesprekken van Skype- en Cortana-gebruikers. Dat onthult Motherboard, een Amerikaanse technologiewebsite. Cortana is de virtuele assistent van Microsoft, die met spraakbesturing werkt. Bij de Skype-opnames gaat het specifiek om gesprekken bij de vertaaldienst, die live gesprekken kan vertalen.

In de Skype-gesprekken die zijn afgeluisterd, is persoonlijke informatie van de gebruikers te horen. Mensen praten op een intieme manier met hun naasten en hebben het bijvoorbeeld over gewichts- en relatieproblemen.

Motherboard kwam aan de gesprekken via een anonieme klokkenluider die bij Microsoft werkt. "Dat ik dit ├╝berhaupt met jullie kan delen, laat zien hoe laks Microsoft omgaat met het beschermen van persoonlijke data", zegt de klokkenluider.

Microsoft is de vierde techgigant in korte tijd die gebruikers blijkt af te luisteren. Eerder kwamen Amazon, Apple en Google hiermee al in het nieuws.