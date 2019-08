Afrikanen-uitspraak van Schalke-baas maakt veel los in Duitsland

Controversiële uitspraken van Schalke 04-baas Clemens Tönnies over Afrikanen houden de gemoederen in Duitsland al dagen bezig. Tönnies, die ook actief is in het bedrijfsleven, zei vorige week op een bijeenkomst met ondernemers dat het beter zou zijn om "twintig energiecentrales te bouwen in Afrika in plaats van het verhogen van klimaatbelastingen". Vervolgens zei hij dat "Afrikanen dan kunnen stoppen met het omhakken van bomen en kinderen te maken in het donker".

Veel fans en andere Duitsers reageren verbaasd en boos op de uitspraken. Vanwege het incident legde Tönnies, de voorzitter van de raad van commissarissen van de Duitse voetbalclub, gisteravond zijn functie voor drie maanden neer.

Eerder op de avond sprak de ereraad van de in Gelsenkirchen gevestigde cultclub over het incident. Volgens de raad is er geen sprake van racisme, maar heeft Tönnies wel de anti-discriminatieregels van de club overtreden. Maar veel Schalkers gaat dat niet ver genoeg.

'Verrast, geschokt en geraakt'

Gerald Asamoah, de in Ghana geboren oud-speler en huidige jeugdcoach van Schalke, zegt sprakeloos te zijn. "Tönnies' opmerking heeft me verrast, geschokt en geraakt", schrijft hij op Instagram. "Hij beledigt mij en alle andere betrokkenen." Ook noemt Asamoah het triest dat in 2019 nog discussies over dit soort uitspraken gevoerd moeten worden.

Ook veel fans reageren verbijsterd. Ze vinden dat hun club de uitspraken als racistisch had moeten bestempelen en wijzen erop dat alle inspanningen om racisme in het voetbal tegen te gaan, zo teniet worden gedaan. "Onze geloofwaardigheid is naar de haaien", twittert bijvoorbeeld een fan.