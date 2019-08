Engelse stuwdam voorlopig veilig, bewoners terug naar huis

De bewoners van het Engelse dorp Whaley Bridge mogen terug naar huis. Bijna een week geleden moesten ze uit het dorp vertrekken, omdat de dam van het stuwmeer waar het dorp tegenaan ligt, dreigde te bezwijken.

Het Toddbrook Reservoir was volgelopen door de zware regenval en de dam was beschadigd. Zo'n 1500 inwoners werden geƫvacueerd. Met helikopters werden zand en grind in de dam gestort om die te versterken en er werd water weggepompt uit het stuwmeer.

Het Milieuagentschap bevestigt dat de maatregelen bij de verwachte hoeveelheden regen voorlopig voldoende moeten zijn. Voor veiligheid op lange termijn moet de dam nog wel verder worden hersteld.

Leger

Het leger en andere instanties helpen de bewoners bij hun terugkeer naar huis, en de politie blijft ook de volgende week in het gebied om de mensen bij te staan.