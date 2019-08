UWV-cijfers: vooral technisch personeel nauwelijks te krijgen

Zeeland

Op de arbeidsmarkt in Zeeland is vooral vraag naar bouwvakkers, medisch-verpleegkundig personeel en technisch geschoolde mbo'ers als machinemonteurs en elektriciens. Vergrijzing verergert het probleem. Uit een recente enquête onder forensen die dagelijks buiten de provincie werken, blijkt dat ruim 80 procent ervoor open staat om binnen Zeeland te werken als het salaris, de functie en de arbeidsvoorwaarden gelijk zijn aan wat ze nu hebben. 34 procent denkt dat die baan ook wel in Zeeland te vinden is.

Twee Zeeuwse bedrijven starten binnenkort ieder een eigen opleiding op mbo-niveau. Hanse Staalbouw en installatiebedrijf Saman-groep gaan jongeren in eigen huis opleiden. De leerlingen gaan één dag per week in het bedrijf naar school en krijgen daar algemene en specifieke vakken. De overige dagen werken ze als leerling-monteur mee in de bedrijven. Als ze na twee jaar hun mbo-diploma hebben, is er gegarandeerd een baan beschikbaar.