Havenmedewerker krijgt zes jaar cel voor cocaïnesmokkel

Een 44-jarige havenmedewerker uit Rozenburg is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. De rechtbank acht bewezen dat hij betrokken was bij drie drugstransporten, die bij elkaar goed waren voor 1150 kilo cocaïne.

De man werkte bij een overslagbedrijf in de Rotterdamse haven en liet zich omkopen om wisseltrucs met containers uit te halen. Hij regelde dat containers uit verdachte landen vlak bij containers uit onverdachte landen kwamen te staan. De drugs werden dan overgeheveld naar containers die al waren vrijgegeven door de douane.

De straf is lager uit dan de eis van negen jaar van het OM. Volgens de rechter was de man "een kleine schakel in een groter geheel", schrijft RTV Rijnmond. Hij lijkt niet betrokken te zijn geweest bij de organisatie van de transporten.

Heterdaad betrapt

Wel rekent de rechtbank het de man zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt "van zijn functie met een vertrouwenspositie, waarin hij niet voor niets goed wordt betaald om corruptie te voorkomen".

De havenmedewerker werd bijna twee jaar geleden op heterdaad betrapt. Toen de politie binnenviel was hij achter de computer bezig met de afhandeling van een container. In die container vond de politie 363 kilo cocaïne.