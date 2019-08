Weer grote drugsvangst in Hamburg

Voor de tweede keer in een week tijd heeft de douane in de haven van Hamburg een grote drugsvangst gedaan. In een containerschip uit Brazilië zat 1,5 ton cocaïne verstopt.

De 1575 balen drugs zaten verstopt tussen een lading tabak die van de Braziliaanse stad Rio Grande onderweg was naar Antwerpen. Volgens de Duitse douane zijn de 64 sporttassen cocaïne naar schatting zo'n 350 miljoen euro waard.

Eind juli was in Hamburg al 4,5 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs, die waren gevonden aan boord van een container uit Uruguay, hadden een straatwaarde van bijna 1 miljard euro. Het ging daarmee om de grootste coke-vangst ooit in Duitsland.