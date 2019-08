Amerikaanse vrouw die levenslange straf uitzat na moord op seksklant is vrijgelaten

Een 31-jarige Amerikaanse die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor de moord op een man die haar had betaald voor seks, is vandaag vrijgekomen. Cyntoia Brown zat sinds 2004 vast, maar kreeg begin dit jaar gratie van de gouverneur van de staat Tennessee, mede door de bemoeienis van verschillende Amerikaanse sterren.

In een verklaring van Brown die maandag al naar buiten kwam, bedankte ze de gouverneur en zijn vrouw voor hun vertrouwen in haar. "Met de hulp van de Heer zal ik hen en de anderen die mij steunen trots maken."

Brown wil andere meisjes en vrouwen helpen die lijden onder misbruik en uitbuiting, "om te voorkomen dat ze terechtkomen waar ik ben geweest".

Drankmisbruik van moeder

Cyntoia Browns lijdt aan een stoornis door het drankmisbruik van haar moeder. Haar jeugd stond in het teken van misbruik en drugsgebruik. Als tiener belandde ze op straat, waar ze in handen van een pooier viel en moest werken als prostituee.

In 2004, toen ze 16 jaar was, ging ze mee met de 43-jarige Johnny Allen. Wat er precies gebeurde in zijn huis is niet duidelijk, maar uit stukken van de rechtbank blijkt dat ze bang werd toen Allen haar zijn wapencollectie liet zien en zij dacht dat hij een wapen pakte. Ze schoot hem dood, nam geld en vuurwapens mee en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk werd ze opgepakt in een hotel.

De rechter veroordeelde haar als volwassene en ze kreeg levenslang voor roofmoord. Dat betekende dat ze pas na 51 jaar kans zou maken op vervroegde vrijlating. Tijdens haar gevangenschap volgde Brown verschillende studies en steunde andere vrouwen in de gevangenis.

Amerikaanse sterren

In 2017 besteedde een lokale televisiezender aandacht aan haar, waarna Amerikaanse sterren als Rihanna, LeBron James en Kim Kardashian pleitten voor haar vrijlating.

Eind 2018 besloot het hooggerechtshof in Tennessee dat ze 51 jaar van haar straf moest uitzitten, maar een maand later verleende gouverneur Bill Haslam haar gratie.

Hij zei dat Brown "een vreselijke misdaad had begaan" maar dat haar straf te streng was "vanwege de bijzondere stappen die zij heeft ondernomen om een nieuw leven op te bouwen".