MS-medicijn Fampyra weer terug in het basispakket

Fampyra, het middel dat het loopvermogen van mensen met multiple sclerose (MS) verbetert, keert weer terug in het basispakket van de zorgverzekering. Minister Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat gebleken is dat het medicijn wel degelijk effectief is bij een deel van de patiënten.

Vorig jaar werd vergoeding van het middel stopgezet, omdat de werking volgens het Zorginstituut niet bewezen was. Het Zorginstituut adviseert de minister over de samenstelling van het basispakket.

Die beslissing leidde tot protest bij MS-patiënten, die zeiden dat ze wel degelijk baat hebben bij Fampyra. Er kwam nieuw onderzoek, en in de tussentijd vergoedde fabrikant Biogen een groot deel van de kosten voor gebruikers. Die betaalden nog wel een eigen bijdrage.

Twee weken op proef

Het Zorginstituut concludeert nu dat Fampyra voor een deel van de MS-patiënten toch effectief is. Het gaat om volwassenen die ernstig beperkt zijn in hun loopvermogen.

Om te bepalen voor wie het middel geschikt is, krijgen patiënten het eerst twee weken op proef. Als het aanslaat, wordt de behandeling voortgezet.

Bruins is blij dat er nu duidelijkheid is over de vergoeding van Fampyra. Hij wijst erop dat met fabrikant Biogen is afgesproken dat wanneer de herbeoordeling van Fampyra positief zou uitpakken, de patiënten hun eigen bijdrage met terugwerkende kracht zouden terugkrijgen.

Een behandeling met Fampyra kost 128 euro per vier weken. Toen het middel niet in het basispakket zat, betaalden patiënten een eigen bijdrage van 50 euro per vier weken. Die krijgen ze nu dus terug.