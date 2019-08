Gewonde bij aanslag Deens belastingkantoor

In Kopenhagen is een explosie geweest bij het hoofdkantoor van de Deense Belastingdienst. Daarbij raakte een persoon lichtgewond.

De schade aan het gebouw is aanzienlijk. De gevel is beschadigd geraakt en verschillende ruiten zijn gesneuveld.

De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, maar de politie gaat niet uit van een ongeluk. "Het is nog te vroeg om te zeggen wie de daders zijn, maar we nemen dit incident zeer serieus en zijn een uitgebreid onderzoek gestart. We kunnen en zullen zulke daden niet accepteren", zegt de politiechef van de hoofdstad.

Zestien jaar geleden was er ook een explosie bij het belastingkantoor. Toen ging het om vandalisme. Volgens de politie is er geen verband tussen de twee incidenten.

De Deense minister Bødskov van Belastingen noemt de aanslag op Twitter schandalig en onacceptabel.