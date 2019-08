NVWA moet vindplaatsen van tijgermug in Veenendaal openbaar maken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet vertellen waar in Veenendaal Aziatische tijgermuggen zijn gevonden en moet documenten over de vondst openbaar maken. Dat heeft de Raad van State bepaald. De rechtbank had geoordeeld dat het publiceren van de vindplaats van de muggen de privacy van omwonenden zou aantasten maar de Raad van State heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

Het platform Stop Invasieve Exoten had verzocht om de informatie om daarmee te kunnen traceren waar de muggen precies gevonden zijn. De tijgermug, die ziektes als knokkelkoorts of zika kan overbrengen, werd drie jaar geleden op verschillende plekken in Veenendaal gevonden.

Het platform wil achterhalen of een bandenbedrijf in Veenendaal de bron is en wil daarom van de NVWA weten waar de mug is aangetroffen. Volgens Stop Invasieve Exoten zijn de exacte vindplaatsen relevant om te achterhalen hoe de muggen in Nederland zijn terechtgekomen.

De rechtbank in Amsterdam vond eerder dat die informatie niet onthuld hoefde te worden in verband met de privacy van de inwoners bij wie de tijgermug werd gevonden.

"De kans dat deze mensen door de media worden benaderd of dat de media de vindplaatsen zullen bezoeken of in beeld brengen, is niet ondenkbeeldig. Bovendien bestaat de kans dat mensen de vondst van een tijgermug niet meer melden bij de overheid, als zij weten dat hun persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt", oordeelde de rechtbank destijds.

Wilfred Reinhold van het platform Stop Invasieve Exoten was het daarmee niet eens. "We hoeven het niet per woning te weten. Maar met een grotere vlek waar meerdere woningen onder vallen, is die privacy niet meer in het geding", zegt hij tegen RTV Utrecht.

De Raad van State sluit zich hierbij aan en oordeelt dat het gaat om een klein gebied, "maar niet zo klein dat het openbaar maken zal leiden tot aantasting van de persoonlijke levenssfeer van bewoners". De straatnamen van de plek waar de mug is gevonden moeten dus openbaar worden.