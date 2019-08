Australische ambtenaar terecht ontslagen na kritische immigratietweets

Een ambtenaar van de immigratiedienst in Australië is rechtmatig ontslagen omdat ze op Twitter kritiek over het stringente migratiebeleid had geuit. Dat heeft de hoogste Australische rechter geoordeeld. Michaela Banerji plaatste de tweets jaren geleden onder een pseudoniem, maar toen in 2013 uitlekte dat zij erachter zat, kon ze haar spullen pakken.

Banerji had de berichten met een eigen apparaat geplaatst, en de meeste daarvan ook in haar eigen tijd. Ze vocht haar ontslag aan. In eerste instantie kreeg ze geen gelijk, maar in hoger beroep wel. De beroepsrechter oordeelde dat met het ontslag haar recht op vrijheid van meningsuiting was geschonden.