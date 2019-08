FBI onderzoekt ook 'binnenlands terrorisme' bij aanslag knoflookfestival Californië

De FBI onderzoekt nu ook bij de aanslag op het knoflookfestival in Californië of er sprake was van 'binnenlands terrorisme'. Dat deed de federale politiedienst eerder al bij de aanslag van afgelopen weekeinde in de Texaanse stad El Paso. Bij beide aanslagen was sprake van een gewelddadig motief, zegt de FBI.

Verder was de man die eergisteren negen mensen doodschoot bij een bar in Dayton in de staat Ohio ook "meerdere gewelddadige ideologieën aan het onderzoeken", aldus de FBI. Hierbij spreekt de dienst alleen nog niet over mogelijk binnenlands terrorisme. De FBI ondersteunt de politie bij de drie onderzoeken naar de aanslagen.

Volgens correspondent Marieke de Vries is het nieuw om deze aanslagen zo snel te onderzoeken als terreurdaad. "Maar het is wel de beweging die verwacht werd."

FBI-directeur Christopher Wray zei in april al dat gewelddadige extremisten van eigen bodem een topprioriteit zijn, maar volgens veiligheidsdeskundigen heeft de FBI er altijd moeite mee gehad om de daden vervolgens als terreur te zien. Dat lijkt met de nieuwe onderzoeken te zijn veranderd. "Nu staat de FBI op scherp en daarmee komt het binnenlands terrorisme op de lijst met prioriteiten," zegt De Vries.

Gewelddadige daad

De daders van de aanslagen hadden waarschijnlijk allemaal een gewelddadige daad voor ogen. Bij de aanslag op het zogenoemde Gilroy Garlic Festival in Californië kwamen eind juli drie mensen om het leven.

De 19-jarige dader Santino William Legan had nog meer doelwitten op het oog, blijkt uit onderzoek. Er is een lijst gevonden waarop meerdere religieuze en federale gebouwen stonden. Volgens de FBI was Legan "gewelddadige ideologieën aan het onderzoeken", maar is het motief achter de daad nog onduidelijk.

Ook de aanslag in El Paso van afgelopen zaterdag, waarbij 22 mensen om het leven kwamen onder wie acht Mexicanen, wordt onderzocht als een terreurdaad. De 21-jarige schutter plaatste kort voor zijn daad op forumwebsite 8chan een manifest vol extreemrechtse teksten. Ook waarschuwde hij in zijn manifest voor 'omvolking'.

Terrorisme-expert Jelle van Buuren legt in Nieuwsuur uit waar de term 'omvolking' vandaan komt: