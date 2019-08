Onderzoekers kraken Intel-processor: 'Hacks van computerchips zijn nieuwe normaal'

Onderzoekers van beveiligingsbedrijf Bitdefender hebben een beveiligingsprobleem gevonden in de manier waarop Intel zijn computerchips ontwerpt. Door het afluisteren van de processor, het hart van de computer, is het mogelijk om bijvoorbeeld ingetikte wachtwoorden of andere gevoelige informatie te onderscheppen.

Dat is niet voor het eerst: sinds begin 2018 komt de ene na de andere processor-hack aan het licht. "Hacks van computerchips zijn het nieuwe normaal", zegt Bogdan Botezatu, leider van de onderzoeksafdeling van Bitdefender. "Dit is de achtste keer in anderhalf jaar tijd dat we dit soort onderzoek voorbij zien komen, dat is ongekend."