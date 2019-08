Dagje uit met gezin fors duurder, maar daar zijn meerdere redenen voor

Ook verduurzaming draagt volgens haar bij aan de prijsstijging. "Daar zijn we als dierentuinen ook mee bezig, met zonnepanelen en andere nieuwe technieken. Wij willen onze bezoekers liefde en respect bijbrengen voor de natuur. Dat allemaal kost gewoon heel veel geld en dat moet toch worden terugverdiend."

Geen subsidie

Daarbij wijst De Ruigh ook op het feit dat de subsidiekraan in veel gemeentes is dichtgedraaid. Toch denkt ze niet dat dierentuinen het na publicatie van de CBS-cijfers over een andere boeg gooien, om te voorkomen dat de prijzen komende jaren nog verder stijgen. "We trekken ontzettend veel bezoekers, mensen dragen ons een warm hart toe maar eisen ook constant vernieuwing."

En wie slim is, kan volgens haar korting krijgen op de toegangsprijs. "Bijvoorbeeld door acties bij een winkel of bij de Postcodeloterij." Er zijn ook prijsverschillen tussen werk- en weekenddagen. "Dat zorgt voor spreiding van het bezoek en dat hebben dierentuinen graag."

Marktwerking

De Consumentenbond krijgt naar eigen zeggen geen klachten over de gestegen prijzen van musea en dierentuinen. "Als mensen bereid zijn dit te betalen, is het gewoon een kwestie van marktwerking. Het is bovendien geen primaire levensbehoefte", zegt een woordvoerder.

De bond kan zich bovendien voorstellen dat ook dierentuinen en musea te maken hebben met toenemende kosten.