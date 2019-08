Trix na Europese tournee weer thuis in vernieuwd Naturalis Leiden

De Tyrannosaurus rex van museum Naturalis in Leiden is weer thuis. Trix, zoals ze in 2016 werd gedoopt, maakte de afgelopen twee jaar een reis langs Europese steden tijdens de grootscheepse verbouwing van Naturalis.

"Ze is weer thuis", zegt paleontoloog Anne Schulp met een glimlach over het 66 miljoen jaar oude skelet. "Het is fantastisch, want het betekent dat we bijna weer open kunnen." Het is de verwachting dat de bekendste vleesetende dinosauriƫr een grote publiekstrekker wordt in het vernieuwde Naturalis dat eind deze maand opent.

De afgelopen jaren trok Trix meer dan een miljoen bezoekers tijdens een rondreis langs steden zoals Barcelona, Parijs en Lissabon. Met twee grote vrachtwagens kwam ze gisteren weer thuis. Daar is direct begonnen aan het weer in elkaar zetten van het twaalf meter lange en vijf meter hoge skelet. Want de T. rex was voor de reis uit elkaar gehaald.

Montana

Trix werd in 2013 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana. Wetenschappers wisten een groot deel van het skelet te bergen. Trix is daarmee een van de meest complete skeletten van een T. rex ooit gevonden.

Ondanks dat Trix al een tijdje in het bezit van Naturalis is, lopen er nog altijd allerlei onderzoeken. Bijvoorbeeld naar hoe de staart beweegt. "Omdat die staart zo mooi bewaard is gebleven, kunnen we daar veel onderzoek naar doen", vertelt paleontoloog Schulp aan Omroep West.

"Daarnaast onderzoeken we ook de chemische samenstelling van het tandglazuur. Dat kan iets vertellen over de lichaamstemperatuur. Daar zijn we met een lab in Frankfurt mee aan het puzzelen."

Zo ziet de opbouw van het skelet eruit: