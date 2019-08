Eindhovenaar opgepakt voor verkrachting meisje (15) en jonge vrouw (23)

Een 25-jarige man uit Eindhoven is aangehouden voor twee verkrachtingen in Eindhoven en Valkenswaard. De politie verdenkt hem van het verkrachten van een 23-jarige Fran├žaise en meisje van 15.

De Fran├žaise meldde zich afgelopen woensdag op het politiebureau. Zij vertelde dat ze in de ochtend op straat in Eindhoven werd aangesproken door een man op een scooter. Hij bood haar een lift naar haar hotel aan. Eenmaal achterop reed hij haar naar een park, trok haar met geweld de bosjes in en verkrachtte haar.

Afgelopen zondag meldde ook het 15-jarige meisje zich bij de politie. Zij vertelde dat ze die ochtend in een steegje in Valkenswaard was aangesproken door een jonge man. Hij sloeg en bedreigde haar en dwong haar achter op zijn scooter te stappen. Vervolgens bracht hij haar naar een bosperceel aan de rand van Valkenswaard en verkrachtte haar.

Derde incident

Die zondag werd ook een 23-jarige vrouw in Eindhoven aangesproken door een man op een scooter. Zij wist hem af te schudden en naar huis te vluchten. Het signalement dat ze gaf, bleek overeen te komen met de beschrijving van de eerdere slachtoffers. Na onderzoek hield de politie in de nacht van zondag op maandag de 25-jarige Eindhovenaar aan. Hij zit vast voor verder onderzoek.

De politie heeft eerder geen ruchtbaarheid gegeven aan de verkrachting. "We hebben erg getwijfeld om dit te doen", vertelt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant. "We hadden namelijk veel aanwijzingen en we wilden niet het risico lopen dat hij sporen kwijt zou maken als we de verkrachtingen eerder naar buiten zouden brengen."

Mogelijk meer slachtoffers

De politie sluit niet uit dat meer vrouwen zijn lastiggevallen door dezelfde dader. Wie de werkwijze herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De verdachte is een man met donkere huidskleur. Hij verplaatste zich op een grijze Vespa scooter met een schermpje voorop.

Ook zoekt de politie een aantal specifieke getuigen. Op het moment dat het 15-jarige meisje werd verkracht kwam een fietser langs die hen aansprak. Ook zouden twee vrouwen in een auto die langsreed iets geroepen hebben. De politie wil hen graag spreken.