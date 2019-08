Braziliaanse drugsbaas pleegt zelfmoord na mislukte ontsnappingspoging

Een woordvoerder van de gevangenis zei gisteren al tegen persbureau Reuters dat de ontsnappingspoging een wanhoopsdaad was. De drugsbaas was tot 73 jaar cel veroordeeld en had daar kort geleden nog eens 25 jaar bij had gekregen.

De omstandigheden in de overvolle gevangenissen in Brazilië vormen een steeds groter probleem voor de regering. In dertig jaar is het aantal mensen dat in het land in de cel zit acht keer zo groot geworden. Op dit moment zitten er 750.000 mensen in een Braziliaanse cel.

Bendes

Groepen gedetineerden die eerst ijverden voor betere omstandigheden hebben zich ontwikkeld tot bendes. Die oefenen hun macht nu ook uit buiten de gevangenissen en houden zich bezig met overvallen en drugs- en wapenhandel.

Vorige week kwamen in een gevangenis in het noorden van Brazilië tientallen gedetineerden om het leven bij gevechten tussen leden van twee bendes. Zestien van hen werden onthoofd.