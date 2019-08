Schrijfster en Nobelprijswinnaar Toni Morrison overleden

De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden. Ze schreef verschillende, inmiddels klassieke boeken. Tot de bekendste behoren The Bluest Eye (1970), Song of Solomon (1977) en Beloved (1987), voor dat laatste boek kreeg ze de Pulitzerprijs, de belangrijkste Amerikaanse literatuurprijs.

Morrison kreeg in 1993 als eerste zwarte vrouw de Nobelprijs voor de Literatuur. Het Nobelcomité schreef dat haar boeken worden gekenmerkt door "visionaire kracht die een essentieel aspect van de Amerikaanse realiteit tot leven brengt".

De boeken van Morrison draaien meestal om de levens van zwarte vrouwen in Amerika. Het boek Beloved (Beminde) gaat over een tot slaaf gemaakte vrouw die haar baby doodt om haar niet bloot te stellen aan slavernij.

De schrijfster wordt niet alleen geroemd om haar onderwerpkeuze, maar om haar verhaaltechniek. Die verloopt vaak niet chronologisch, waardoor een onderwerp van verschillende kanten wordt belicht.