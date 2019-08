OM eist cel en tbs tegen vader die huis met kinderen in brand stak

Een vader uit Eindhoven heeft volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar bewust brand gesticht in zijn huis om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie kinderen. Er is tegen hem acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geƫist.

De brandweer wist de toen 31-jarige vader en zijn drie jonge kinderen te redden. In het rechercheonderzoek dat volgde, ontstond al snel het vermoeden dat de brand was aangestoken. Er was bijvoorbeeld geknoeid met de rookmelder op de eerste verdieping en de man sliep met zijn kinderen op zolder, iets wat normaal niet gebeurde.

Ook bleek volgens het OM uit zijn internetgeschiedenis dat hij uit het leven wilde stappen. De man zat in een lastige scheiding en vond dat hij de kinderen te weinig zag. Een dag na de brand werd hij daarom al aangehouden op verdenking van brandstichting. De vader ontkent tot nu toe alles. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

De gebeurtenissen maakten grote indruk op de kinderen. Het OM wil daarom dat de vader elk kind 10.000 euro smartegeld betaalt, schrijft Omroep Brabant.