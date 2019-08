Ontvoerde Noorse miljonairsvrouw leeft mogelijk nog

De Noorse miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is mogelijk nog in leven. In een persconferentie maakte de advocaat van de familie vanmorgen bekend dat er op 8 juli contact is geweest met de mogelijke ontvoerders.

Volgens familieadvocaat Svein Holden werd in dat contact duidelijk gezegd dat Falkevik Hagen nog leeft. "Ook kregen we informatie die alleen mensen die verantwoordelijk zijn voor haar verdwijning kunnen weten." Echt bewijs dat de vrouw nog leeft, is niet gegeven.

De 68-jarige vrouw is de echtgenote van multimiljonair Tom Hagen, een van de rijkste mannen van Noorwegen. Ze verdween op 31 oktober uit hun woning in Lørenskog. De ontvoerders lieten een briefje achter waarin ze omgerekend 9 miljoen euro aan cryptovaluta eisten.

In januari van dit jaar namen de mogelijke ontvoerders contact op met de familie. Die vroeg om een bewijs dat de vrouw nog leeft, maar de ontvoerders lieten niets meer van zich horen.

In juni van dit jaar maakte de politie bekend ervan uit te gaan dat Anne-Elisabeth Falkevik Hagen in oktober was vermoord en dat haar ontvoering in scène was gezet.

Levensteken

Twee weken na die bekendmaking kreeg de familie het bericht van de ontvoerders. Noorse media schrijven dat Tom Hagen eerst een miljoen Noorse kronen (ruim 100.000 euro) moest betalen voor een levensteken van zijn vrouw. Kort daarna zou hij dan nog eens 10 miljoen kronen (ruim 1 miljoen euro) moeten betalen. Of hij dat ook heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.

De politie van Noorwegen heeft aangekondigd vanmiddag ook een persconferentie te zullen geven.