Forensische second opinion in zaak dood 16-jarige Dascha Graafsma

Er komt een forensische second opinion naar de dood van Dascha Graafsma, het 16-jarige meisje dat in 2015 om het leven kwam op een onbewaakte spoorwegovergang tussen Hilversum en Hollandsche Rading.

Het onderzoek moet duidelijk maken of Dascha stond of lag toen ze door de trein werd aangereden, heeft Openbaar Ministerie bekend gemaakt. "Over dit punt zijn er nog twijfels bij de familie", zegt een woordvoerder van het OM. "Daarom laten we daar nog een keer naar kijken, want we willen heel graag dat er duidelijkheid komt."

Er is geen sprake van een heropening van het onderzoek naar haar dood en volgens het OM is er ook geen nieuwe informatie die een andere kijk geeft op de vraag of Dascha als gevolg van een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens het OM zijn bij haar dood geen andere mensen betrokken geweest.

Staande positie

Forensische experts van andere politie-eenheden zullen het onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt ook een obductierapport dat door de familie is aangeleverd betrokken.

De bevinden worden daarna voorgelegd aan officieren van justitie van verschillende onderdelen van het Openbaar Ministerie. Zij zullen uiteindelijk advies geven over het al dan niet heropenen van het onderzoek naar de dood van Dascha.

Een forensische second opinion is niet heel gebruikelijk. "Maar het is ook niet heel gebruikelijk dat nabestaanden zo lang vragen blijven houden en eigen onderzoek laten doen", aldus de woordvoerder van het OM.

Geen strafbare feiten

Dascha Graafsma kwam in november 2015 om het leven na een avond stappen in Hilversum. Ze werd aangereden door een trein. Uit het politieonderzoek kwamen geen aanwijzingen naar voren van strafbare feiten. Het OM concludeerde kort erna dat het meisje een einde aan haar leven had gemaakt.

Haar familie weigerde zich bij die conclusie neer te leggen. Ze sloten zelfmoord niet uit, maar zijn van mening dat er nooit een gedegen onderzoek naar de dood van het meisje is gedaan.

Eind 2016 verscheen een online-documentaire van een onderzoeksbureau dat door de familie was ingehuurd. Daarin wezen nabestaanden op onvolkomenheden in het onderzoek, maar dat veranderde volgens het OM niets aan de hoofdconclusie, namelijk dat er geen andere mensen betrokken waren bij de dood van het meisje.

Te weinig onderzoek

Het door de familie ingehuurde particuliere onderzoeksbureau concludeerde in april dit jaar opnieuw dat het OM en de politie te weinig onderzoek hebben gedaan en dat er fouten zijn gemaakt bij het onderzoek dat wel is gedaan. Begin juni volgde een gesprek met de politie en het OM. Naar aanleiding daarvan is de forensische second opinion gevraagd.

Het OM en de politie hebben aan de nabestaanden excuses aangeboden voor eerdere communicatie, waarin te stelling werd geconcludeerd dat er sprake was van zelfdoding.

Team Dascha Onderzoek noemt op Facebook het besluit van het OM een "overwinning".