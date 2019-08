Autogordels redden al 45 jaar levens, waarom draagt dan niet iedereen ze?

Niet voor niets dat de autogordel al bijna 45 jaar verplicht is. Eerst alleen voorin, sinds 1992 ook op de achterbank. De boete als je hem niet om hebt is ook niet mals: 140 euro. Per passagier, want de politie mag voor elke inzittende zonder gordel een bon uitschrijven.

Daarom is de verbazing bij verkeersdeskundigen des te groter dat toch zo veel mensen geen gordel dragen. In de eerste vier maanden van dit jaar werden er 15.000 boetes uitgedeeld. Waarom weigeren zo veel automobilisten hun gordel om te doen?

"Kennelijk vinden mensen het vervelend zitten", zegt onderzoekers Davidse. Een Rotterdamse verkeersagent schreef in april in een veel gedeeld Facebookbericht dat mensen die een boete krijgen vaak zeggen dat een gordel in hun nek snijdt. Een eenvoudig hoesje van een paar euro kan een hoop ellende voorkomen, schrijft de agent.