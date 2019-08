Voormalige topmannen Duitse voetbalbond aangeklaagd voor fraude bij WK 2006

Het Zwitserse openbaar ministerie gaat drie voormalige topmannen van de Duitse voetbalbond DFB vervolgen voor medeplichtigheid aan fraude bij het WK voetbal van 2006. Het gaat om Horst Schmidt, Theo Zwanziger en Wolfgang Niersbach. Ook voormalig FIFA-topman Urs Linsi wordt in deze zaak vervolgd.

De mannen worden ervan verdacht dat ze de Duitse bond hebben misleid over een betaling van 6,7 miljoen euro. Na onderzoek heeft de Zwitserse justitie een aanklacht van witwassen laten vallen. De vier ontkenden eerder alle beschuldigingen.

Franz Beckenbauer

Duitsland, dat in 2006 gastland was bij het WK, wordt al langer van verdacht van omkoping om het WK naar Duitsland te krijgen. Het Zwitserse openbaar ministerie begon een onderzoek naar de zaak na publicaties in het Duitse blad Der Spiegel.

Franz Beckenbauer, destijds voorzitter van het comité om het WK naar Duitsland te halen, wordt ook verdacht van fraude en witwassen. Hij wordt niet aangeklaagd, vanwege zijn slechte gezondheid. Volgens dokters zou elke opwinding levensgevaarlijk voor Beckenbauer zijn.