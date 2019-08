'Soph van 14 jaar' plaatst haat-video, YouTube verwijdert kanaal

Het YouTube-kanaal van de Amerikaanse 'Soph' is verwijderd nadat er een video op was geplaatst waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen lhbti-ers, dat meldt Buzzfeed News. Het account had bijna 1 miljoen volgers.

In de video zou het meisje, dat claimt 14 jaar te zijn, hebben gevraagd haar vervolgens de schuld van dat geweld te geven in manifesten. Daarmee verwijst ze naar de documenten waarin plegers van de aanslagen in onder meer Christchurch en El Paso hun racistische motieven uiteenzetten.

YouTube heeft het account verwijderd omdat de video aanzette tot haat. Na de verwijdering dreigde 'Soph' op Twitter met een aanvalsgeweer naar het hoofdkantoor van Youtube te zullen gaan. Het bericht werd later verwijderd.

In mei werd de mogelijkheid om te reageren onder haar video's al uitgeschakeld. Daarna publiceerde ze een video waarin ze YouTube-ceo Susan Wojcicki bedreigde.

Schrijft script met iemand anders

'Soph' staat bekend om haar racistische video's en uitspraken over homo's en moslims. Ze roept veelvuldig op tot extreem geweld. Het meisje claimt te wonen in Californië en boos te zijn over haar verhuizing vanuit New York.

Alhoewel ze zelf optreedt en spreekt in de video's, is niet zeker over zij ook daadwerkelijk achter het account zit. Ze erkende volgens Buzzfeed News dat de scripts van haar video samen met iemand anders worden geschreven. Ze is actief op tal van fora en sociale media, ook is er een webshop waar T-shirts met haar afbeelding kunnen worden gekocht.