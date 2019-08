Man (61) mishandeld in Tilburg terwijl hij wachtte op internetdate

Een 61-jarige man uit Uden is gisteravond in Tilburg door drie jongens mishandeld terwijl hij zat te wachten op zijn internetdate. De daders zijn ontkomen.

De man zat rond 22.00 uur te wachten in zijn auto toen de deur werd opengetrokken. Drie jongens bedreigden de man met een mes. Hij werd daarbij in zijn zij en in zijn wang geprikt. Daarna pakten ze zijn autosleutels af en liepen ze weg.

Het slachtoffer probeerde hulp te krijgen in de straat, maar er werd nergens opengedaan. Toen hij weer in zijn auto ging zitten, kwamen de jongens terug. Een van hen sloeg hem in zijn gezicht, waarbij hij drie tanden kwijtraakte.

De daders zijn daarna weggegaan met de autosleutels. De auto hebben ze niet meegenomen. Over het motief van de jongens is niets bekend. De politie weet ook nog niet of het slachtoffer er door hen ingeluisd is. Ze doen onderzoek, schrijft Omroep Brabant.