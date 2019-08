Achtervolgde automobilist vluchtte uit Duitsland na vondst verdacht pakketje

De man die gisteravond in een auto met een Duits kenteken na een wilde achtervolging vanuit Duitsland in Amsterdam werd gearresteerd, was eerder die avond betrokken bij een incident in Duisburg. De Duitse politie verdenkt hem ervan een verdacht pakketje te hebben neergelegd in een winkelcentrum in die stad. Over zijn identiteit is nog niets bekend.

Het winkelcentrum werd na de vondst van dat pakketje ontruimd. Na uren onderzoek heeft de Duitse explosieven-opruimingsdienst het pakketje onschadelijk gemaakt.